В РТ с начала года было выявлено 192 случая коррупции

Подробнее об их структуре и раскрываемости в ходе пресс-конференции рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.КоррупцияОдним из приоритетных направлений работы полицейских в сфере экономической безопасности остается борьба с коррупцией. Так, среди выявленных преступлений 192 были квалифицированы как коррупционные. В частности, в совершении преступления подозревается руководитель исполкома одного из городов Татарстана. Ильдар Сафиуллин сообщил, как видно из материалов следствия, тот заключал подложные договоры социального найма жилья, на основании которых впоследствии приватизировал квартиры в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. После ликвидации последних он получал денежную компенсацию от государства: в одном из случаев она составила 187 тысяч рублей, в другом - более 300 тысяч.ВзяткиЗа два месяца этого года татарстанские полицейские пресекли 95 случаев взяточничества. Одним из наиболее заметных событий стал арест гражданина Республики Ирак, предлагавшего жителям стран Ближнего Востока помощь в поступлении в Казанский федеральный университет. Своей потенциальной клиентуре молодой человек обещал поступление в обход сдачи экзамена по русскому языку, а за свои услуги просил до 3 тысяч долларов США.НедвижимостьЗа тот же промежуток времени в Татарстане выявлено 108 преступлений в сфере операций с недвижимостью, в том числе и в области долевого строительства. Так, в феврале был задержан директор строительной фирмы, подозреваемый в хищении средств дольщиков при строительстве жилья. В общей сложности эта фирма заключила более 100 договоров с дольщиками, которые оформляли ипотечные кредиты, средства от которых направлялись застройщику - в общей сложности 226 миллионов рублей.Также Ильдар Сафиуллин в своем выступлении заметил, что нередко обманутым дольщикам предлагают свои услуги юридические компании, обещающие помочь вернуть средства. Пользоваться их предложениями следует с крайней осторожностью, так как среди подобных фирм также могут встречаться мошенники.