Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова на новый срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на выборах в президенты республики. Голосование состоится осенью 2020 года.

По словам президента страны, Татарстан по основным показателям является лидером среди всех субъектов РФ. Этих значений, как подметил Путин, республика достигла благодаря работе Рустама Минниханова. А потому он поддержал выдвижение Минниханова в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок.

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