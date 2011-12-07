Все о «путинской десятке»: как и когда можно получить 10 тысяч рублей на ребенка

Согласно этому указу все дети страны от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

За подробными разъяснениями об условиях подачи заявления на эту выплату мы обратились к начальнику отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Московском районе Казани Ольге Фирсовой.

— Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей?

— В соответствии с данным указом право на выплату имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории.

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.

К тому же выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы, размера заработной платы родителей, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

— Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?

— Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 317), то выплата не полагается. Выплата полагается только на детей, которым еще не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет в период с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

— Как подать заявление на выплату?

— Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

— Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?

— Да, заявление на выплату может подать любой законный представитель ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым. Родители могут подать заявление дистанционно, а вот если у ребенка есть опекун, то опекуну нужно лично обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ.

— Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

— Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный принцип, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания).

— Если в семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет, нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

— Нет, на каждого ребенка заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

— На что важно обратить внимание при подаче заявления?

— Важно отметить, что от правильности заполнения заявления, точного и корректного указания своих анкетных данных и банковских реквизитов напрямую зависит своевременность зачисления средств на расчетный счет заявителя.

— Существуют ли основания для отказа в предоставлении выплаты?

— Да, основанием для отказа могут стать несколько факторов: лишение или ограничение заявителя в родительских правах, смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату, предоставление неверных сведений в заявлении на выплату.

— Когда можно получить единовременную выплату?

— Выплата будет осуществляться однократно начиная с 1 июня 2020 года. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года.