В Казани запустили мобильные бригады помощи

Благотворительный Фонд им. Анжелы Вавиловой запустил мобильные бригады помощи. Такое решение было принято в связи с ограничением приема хронических больных в медицинские стационары казанского хосписа из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба фонда.

По словам основателя фонда Владимира Вавилова, медики со своими подопечными находятся на связи ежедневно. Поэтому в случае ухудшения состояния пациента, на место сразу же направляется выездная бригада в защитных костюмах. Они, кстати, еще выезжают к пациентам Высокогорского, Зеленодольского, Пестречинского, Лаишевского и Арского районов.

Сейчас все медработники хосписа работают «вахтовым» методом – неделю в учреждении, вторую дома.

Посещать больных родственников из-за нынешней обстановки, к сожалению, тоже не разрешается. Исключением могут стать уходящие онкобольные, с которым ухаживающие остаются до конца. Но если матери больного ребенка понадобится съездить домой, то вернуться в хоспис она сможет только после снятия всех ограничений.