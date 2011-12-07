600 умников и умниц задействуют в программах Республиканского центра поддержки одаренных детей и молодёжи

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Напомним, что открытие центра с опорной площадкой в оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык» Министерства образования и науки Республики Татарстан состоялось 1 сентября 2020 года. А при формировании регионального центра взяли модель федерального «Сириуса» в городе Сочи, где принимают вундеркиндов со всей страны. Теперь и в Татарстане у них есть возможность круглогодично заниматься на современном оборудовании и погружаться в актуальные проблемы науки, пробовать себя в будущей профессиональной деятельности и проектной работе. Действуют профильные программы по трем основным направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Срок одной смены – 21 день. Всё это, включая питание, проживание и доставку туда-обратно, бесплатно за счёт господдержки в рамках нацпроекта «Образование».

Отбор в центр проходит по критериям, которые разрабатывают сами преподаватели, кто ведет программы. Тем, кто проходит отбор, высылаются перечень необходимого, что надо взять с собой, какие иметь справки.

По словам Айдара Фаритовича, с января по май этого года уже 620 ребят приняли участие в программах. За три летних месяца планируется по крайней мере не меньше: июнь и август по 100-120 детей, июль - около 350.