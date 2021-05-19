ГИБДД против электросамокатов: какие правила хочет ввести автоинспекция для водителей и прокатчиков

Парковки, скорость, идентификация

Татарстанскую Госавтоинспекцию вопрос заполонивших Казань электросамокатов беспокоит с прошлого года. В 2020-м ГИБДД совместно с Минтрансом РТ уже проводили обсуждения по поводу статуса излюбленного горожанами транспорта, который передвигается по тротуарам, но способен развить скорость до 40 км/час. Итоги обсуждения были отправлены в Минтранс РФ, который объявил о разработке поправок к ПДД, касающихся «средств индивидуальной мобильности».

В этом году с началом летнего сезона главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов поднял ещё одну важную проблему для Казани — электросамокаты беспорядочно разбросаны по всему городу.

«Хочу сказать, что нами была проведена встреча на уровне прокуратуры республики, на которую были приглашены организации, которые предоставляют в прокат самокаты. Самая большая проблема на данный момент в том, что люди, управляющие самокатами, приравнены к пешеходам. Сколько бы ни было инициатив о том, чтобы внести изменения в правила дорожного движения, к сожалению, пока у нас ситуация остается на том же уровне», — заявил Габдурахманов.

По его словам, возникает много вопросов о том, должен ли человек управляющий самокатом слезть с самоката при переходе дороги. Пока они в статусе пешеходов, а поэтому по правилам дорожного движения на самокате можно переезжать пешеходный переход.

Габдурахманов расскал о предложениях ГИБДД: отрегулировать парковочные места для электросамокатов и ограничить их скорость по тротуарам до 10 километров в час.

«Электросамокат — это электронное изделие, его скорость может регулироваться с помощью определённых программ. Оставлять самокат можно будет только на согласованной с исполкомом города парковке, и соответственно, платная сессия самоката не будет закрываться, пока он не будет поставлен туда, куда нужно», — объяснил детали Ленар Габдурахманов.

Волнует автоинспекцию и идентификация человека, который берёт самокат на прокат. Габдурахманов вспомнил о другом прокате — автомобилей, где, по его словам, действуют «ужасные штрафные санкции» к тому, кто попал на каршеринговой машине в дорожное происшествие.

«Есть такие же санкции, которые предусмотрены к водителям самокатов, но, к сожалению, они есть пока только на бумаге. Видимо, владельцы, чтобы не портить клиентскую базу, эти штрафные санкции не используют. И соответственно, есть требование, чтобы самокатами управляли лица не младше 18 лет, но мы видим, что дети на них катаются и по двое, и по трое на одном самокате, поэтому совместно с Минцифры РТ и Президентом республики эта проблема была поднята еще в декабре, и там была поставлена задача по идентификации лиц, которые самокатом управляет. Задача непростая, но мы в любом случае ее будем решать, чтобы понимать, кто и как на этих самокатах ездит», — сообщил Габдурахманов.

ГИБДД по Татарстану уже взялось за самокаты: главный автоинспектор рассказала, что владельцы самокатов получили первый штраф. Правда, кто из прокатчиков стал первым — Габдурахманов не уточнил.

С точки зрения самого движения самокатов, будем надеяться, что в правилах дорожного движения будут внесены поправки, и наконец, лицо управляющее самокатом будет отделено от пешехода. Мы не против самокатов, это признак развитого города, но в первую очередь всё, что мы делаем, должно быть безопасно и законно.

— главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов

«Казанские ведомости» обратились в Минцифры Татарстана с просьбой рассказать, какая работа ведётся по идентификации людей, которые использую электросамокаты, и как в этом будут задействованы компании, занимающиеся шерингом электросамокатов. В ведомстве пояснили, что модернизация и расширения системы видеомониторинга с функцией видеоаналитики по всему Татарстана идёт постоянно. В министерстве постоянно ищут поставщиков услуг на видеоизображения с необходимых мест и так далее.

«Так, в 2021 году в республике планируется расширить комплекс на 1 000 видеопотоков с новых мест массового скопления людей. Что касается второго вопроса: все процедуры по наполнению баз данных, полученных при помощи систем видеомониторинга, обеспечиваются и регулируются спецслужбами. В обращении к компаниям-прокатчикам нет необходимости: проведение работ возможно без их участия», — объяснили в пресс-службе Минцифры РТ.

Другими словами, в Татарстане установят 1000 камер, но не все они будут с функцией распознавания лиц.

Как реагируют на нововведения прокатчики электросамокатов

Корреспондент «Казанских ведомостей» опросил и представителей проката электросамокатов в Казани. Так, в организации «ПРОКАТВСЕМ. РФ» позитивно оценили нововведения.

«У нас самокат можно сдавать только в том месте, в котором взял. Но можно поменять на более заряженный в другой точке проката. Классический пункты проката, крытый. Мы негативно относятся к брошенным прокатам, и за нововведения», — сказала представитель компании Лилия.

Там также добавили, что положительно относятся к тому чтобы ограничить скорость электросамокатов на тротуарах. В это прокате, говорит представитель компании, желающим прокатиться на самокатах выдают экипировку и проводят обучение.

«Люди показывают документ, данные записываются и выдается квитанция — только совершеннолетним. К приложениям с самокатами относимся негативно, так как самокаты бросают, они мешают людям ходить, людей не обучают на них кататься, любой может взять и поехать, никакой безопасности», — пояснили там.

В пункте проката 4lifestylekzn также положительно отнеслись к идее изменений. Там рассказали, что аккумуляторы самокатов могут буквально взорваться на солнце, поэтому организация хранит их в закрытом помещении, как и должны в идеале храниться самокаты.

«Мы против открытых парковок самокатов из-за безопасности. Если организовывать парковки, то только в закрытом помещении. При взятии самоката в аренду нужно показывать паспорт и составлять договор. Так как, если человек сломает самокат, то ответственность полностью будет лежать на нём. В целях безопасности на самокатах обязательно нужны ограничители скорости до 20 км/ч», — добавил представитель проката Дамир Фахретдинов.

Единый стандарт

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал, что для электросамокатов и их водителей необходимо выработать стандартное правило: если водитель находится на дороге, то нужно соблюдать правила дорожного движения, а если водитель находится на тротуаре, то соблюдать правила движения по тротуару.

«Я думаю, что на пешеходных переходах, на тротуарах водители на электросамокатах должны соблюдать такую же скорость, что и пешеход. Если водитель электросамоката едет по дороге или трассе, то он должен ехать с соответствующей скоростью и в экипировке», — отметил парламентарий.

Казанский адвокат Артем Хромин напомнил, что любой движущийся аппарат, даже если им управляет ребёнок, совершая столкновение, устраивает дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Если ребёнок несовершеннолетний, ответственность ляжет на родителей.

«Сложность в том, что регулируется мощность непосредственно самих самокатов. Есть достаточно крупные и мощные, соответственно, и урон от них будет большим. А есть маленькие самокаты, для маленьких детей, которые не могут причинить большого вреда, поэтому там ответственности никакой нет. Здесь ответственность наступает по достижению ребенком 14-летнего возраста», — сказал адвокат.

Собеседник издания также отметил, что если большой, мощный электросамокат будет нестись со скоростью 30 км/ч, а управлять им будет подросток весом от 40 килограмм, то в случае ДТП он может получить и нанести серьёзные увечья. Поэтому адвокат согласен с идеей обучения управлению таким транспортом по достижению определённого возраста, например, 16 лет. Хотя бы месячные курсы. И тогда можно будет разрешить им двигаться по выделенным полосам, например — велосипедным, как в Казани.

Тем временем, вопрос регулирования аренды электросамокатов вновь обрел актуальность в связи с трагедией в Набережных Челнах. Там, выехав на самокате на запрещающий сигнал светофора, погибла 19-летняя девушка.

Ранее «Казанские ведомости» опубликовали обзор трех прокатов самокатов и электросамокатов с ценами и условиями аренды.