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Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО за апрель.
Второе и третье места в рейтинге заняли главы Саратова и Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии города.
Медиарейтинг составлен на базе более 63 тысяч источников СМИ. Медиаиндекс Ильсура Метшина за апрель составил 13 296,2 пункта. У главы Саратова Михаила Исаева — 12 659 пунктов, а у главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева — 11 920 пунктов.
Отметим, что Ильсур Метшин ранее уже возглавлял медиарейтинг первых лиц субъектов ПФО.