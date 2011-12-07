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Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО

Медиарейтинг составлен на базе более 63 тысяч источников СМИ.

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО за апрель.

Второе и третье места в рейтинге заняли главы Саратова и Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Медиарейтинг составлен на базе более 63 тысяч источников СМИ. Медиаиндекс Ильсура Метшина за апрель составил 13 296,2 пункта. У главы Саратова Михаила Исаева — 12 659 пунктов, а у главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева — 11 920 пунктов.

Отметим, что Ильсур Метшин ранее уже возглавлял медиарейтинг первых лиц субъектов ПФО.

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