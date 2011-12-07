Песошин: «За год задолженность за энергоресурсы в Татарстане сократилась до 510 млн рублей»

На май 2021 года общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций ЖКХ республики снизилась до 510 млн рублей. Об этом на заседании в Кабмине сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Прошлая зима была достаточно холодной, в течение прошедшего отопительного сезона осенне-зимнего периода к сожалению, имели место и аварийные ситуации с отключением теплоснабжения. Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий энергоресурсов. Совокупная задолженность организаций ЖКХ постепенно снижается. На сегодняшний день общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций ЖКХ составляет 510 млн рублей. Общее снижение задолженности за год составила 176 млн рублей», — сказал Песошин.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что прошедшая зима была значительно холоднее предыдущей — потребление тепловой энергии в отопительный период выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Самым холодным месяцем был февраль — со средней температурой воздуха — 15 градусов Цельсия, это почти на 12 градусов ниже средней температуры воздуха февраля прошлого года.

«Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения за энергоресурсы. На протяжении последнего ряда лет среднегодовой показатель собираемости платежей населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги сохраняется на уровне не менее 98%. Несмотря на сложный период пандемии удалось сохранить и даже немного повысить платежную дисциплину населения», — сообщил спикер.

По его словам, совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила 105 млн рублей, за год задолженность уменьшилась на 77 млн рублей.

«Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет более 400 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 99 млн рублей», — заключил министр.