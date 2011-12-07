Рустам Минниханов: «Татарстан неоднократно участвовал в сближении России и Азии»

О том, что Татарстан неоднократно помогал и продолжает помогать евразийской интеграции в содействии России и стран Центральной Азии заявил в своём выступлении в клубе «Валдай» Президент РТ Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан принимает активное участие в Группе стратегического видения «Россия — исламский мир», где республика успешно укрепляет отношения между Россией и мусульманскими странами, ищет решения по преодолению кризисов и конфликтов, возникающих на почве религиозных и этнических различий.

Он добавил, что Татарстан входит в число регионов с наиболее высоким уровнем экономического потенциала и межнациональному согласию.

Напомним, что 9-й Казанский международный конгресс евразийской интеграции пройдёт в июне этого года, а в сентябре 2021 года Казань планирует принять Первые Игры стран СНГ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о текущем заседании клуба «Валдай», которое проходит с 20–21 мая в Казани в здании Национальной библиотеки Татарстана.