Сотрудники Росгвардии в Казани оказали первую помощь упавшему с электросамоката

Сотрудники Росгвардии в Казани оказали первую помощь и сделали перевязку мужчине, упавшему с электросамоката.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, свидетелями инцидента стражи порядка стали накануне около девяти часов вечера, патрулируя улицу Баумана. Они увидели, как мужчина на электросамокате налетел на бордюр и упал, разбив голову.

Тогда росгвардейцы оказали мужчине первую помощь и перевязали ему рану. Также они вызвали бригаду скорой. Однако дожидаться медиков потерпевший не стал.

«Казанские ведомости» ранее рассказали, как татарстанское ГИБДД намерено регулировать сферу проката электросамокатов, с участием которых случается всё больше ДТП, в том числе смертельных. Так, в Набережных Челнах, выехав на самокате на запрещающий сигнал светофора, погибла 19-летняя девушка.