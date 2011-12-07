В Татарстане сезон активности змей начался раньше. Ученый КФУ рассказал, в каком районе их можно встретить

В Татарстане с приходом тепла активизировались змеи. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии ИФМиБ КФУ Ильдар Хайрутдинов.

Активность змей начинается в большинстве регионов России поздней весной и длится до осени, отметил он. Всего же в республике насчитывают четыре вида: уж, медянка, обыкновенная и степная гадюки.

Последние две особо опасны для человека, поскольку их укус может привести к летальному исходу. Они обитают в Спасском районе, недалеко от Болгар, а также в лесных биотопах и на открытых пространствах с водоемами. Обыкновенная и степная гадюки, а также медянка внесены в Красную книгу РТ.

По словам Хайрутдинова, сейчас у змей заканчивается брачный сезон. «Поскольку май выдался достаточно жарким, сезон их активности начался раньше», — отметил зоолог.

При встрече со змеей паниковать не стоит, объяснил эксперт: чаще всего они нападают на людей в целях самозащиты. Хайрутдинов также рассказал, как действовать, если уберечься от укуса змеи не удалось.

Первым шагом в этой ситуации тут будет вызов врача. «Пока медики в пути, больного нужно положить в тень и дать теплую воду. Ни в коем случае не пить алкоголь, потому что он может усугубить ситуацию, и не накладывать жгут. По возможности выпить 1-2 таблетки супрастина», — порекомендовал Ильдар Хайрутдинов.