В Татарстане в этом году установят 1 000 уличных камер видеонаблюдения

В Татарстане в 2021 году будут установлены 1 000 новых камер в местах массового скопления людей. Часть из них будет с функцией распознавания лиц. Такую информацию предоставила пресс-служба Минцифры РТ в ответ на запрос «Казанских ведомостей».

«Все процедуры по наполнению баз данных, полученных при помощи систем видеомониторинга, обеспечивается и регулируется спецслужбами», — указано в ответе.

Ранее во время пресс-конференции глава УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов заявил, что еще в декабре была поставлена задача по идентификации лиц, которые управляют электросамокатами. Решением этого вопроса занялось Минцифры Татарстана.

«Задача не простая, но мы в любом случае ее будем решать, чтобы понимать, кто и как на этих самокатах ездит», — сказал Габдурахманов.

Подробнее о том, как ГИБДД планирует бороться с электросамокатами, какие проблемы связаны с этим транспортом и чем он опасен – читайте далее в «Казанских ведомостях».