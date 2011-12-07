За сутки диагноз COVID-19 поставили 33 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 20 мая текущего года зарегистрировано 21 140 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 33 новых случая. 19 человек госпитализирован, 14- получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 080 татарстанцев.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.