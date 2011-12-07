Ольга Павлова: «В народную программу ЕР нужно включать повышение качества жизни людей и борьбу с бедностью»

Об активности татарстанцев в высказывании актуальных тем и проблем в рамках прошедшего предварительного голосования поделилась депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова.

«Жители республики интересуются тем, что сделано и задают вопросы, которые требуют серьезной проработки» — сказала она. По её словам, одним из главных вопросов, требующих живого обсуждения и принятия действий — это вопрос развития инфраструктуры.

«В своё время к Казани было присоединено большое количество поселков. Поселки присоединили, а инфраструктуру и дороги в этих поселках отремонтировать забыли. Люди пишут местным властям, а воз и ныне там. Образовался самый настоящий транспортный коллапс», — говорит Павлова.

Также она заявила, что большим вопросом остаётся решение проблемы бедности и помощи семьям с детьми. По её словам, в следующем созыве необходимо принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам и, в первую очередь, работающим инвалидам.

Она отметила и вопрос благоустройства территорий: «Люди должны жить комфортно, поэтому необходимо развивать культуру межсоседских отношений». Павлова напомнила, что сейчас ведутся активные работы по благоустройству дворов и жилых зон.

Напомним, в Москве состоялся XX съезд партии «Единая Россия», где были направления предвыборной программы, а также список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, программа партии должна быть по-настоящему народной. После утверждения её основных направлений на съезде –все желающие в регионах смогут внести в программу свои предложения.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по программе «Наш двор» ведутся работы в 329 дворах Татарстана.