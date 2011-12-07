Жительница Челнов оплатила долг по налогам после ареста квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру жительницы Набережных Челнов за неуплату налогов. Сумма долга составляла 18 тыс. рублей, сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Отмечается, что приставы уже неоднократно высылали нарушительнице уведомление о риске конфискации имущества, но женщина так и не обратила на это внимания.

Так как на электронных счетах денег у женщины не было, уполномоченным лицам было решено составить акт описи ареста имущества должницы. После таких действий со стороны органов женщина смогла погасить долг.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанец после ареста своего автомобиля Mazda выплатил приставам 132 тыс. рублей налога.