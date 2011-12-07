Почему экотуризм становится популярным в Татарстане

- Расскажите, что из себя представляет экотуризм?

Данил: Туристическая часть, я думаю, понятна: это походы, палатки, спортивное ориентирование. Следует понимать, что экология - не только «чистый» образ жизни, сортировка мусора и прочее. В первую очередь это наука. Экотуризм - это, в сущности, научно-познавательный туризм.

Марс: В человеке все должно быть прекрасно, и в экотуризме это находит свое отображение. Экологию в наше время воспринимают исключительно как прикладную дисциплину, а это в первую очередь наука о доме. Биоценоз, который мы можем наблюдать, - это баланс, созданный и поддерживаемый природой. По сути, это идеальный вечный двигатель. Человек только сейчас постепенно осознанно приближается к подобной структуре. Так и экологическое мышление построено на системе баланса и компромиссов. Через это ребенку можно объяснять очень интересные вещи.

- Насколько популярен такой туризм в Татарстане?

Марс: В последние годы я наблюдаю некий ностальгический интерес к походному туризму, а пандемия коронавирусной инфекции повысила интерес к поездкам внутри страны. В результате во многих популярных местах не протолкнуться от количества палаток и отдыхающих, часть которых злоупотребляет алкоголем. Я считаю, что для развития внутреннего туризма в Татарстане необходимо разрабатывать экологические тропы и маршруты. Есть люди, которые водят группы в частном порядке. Официальных маршрутов в республике не существует, а они нужны, в том числе в охраняемых природных зонах. При наличии грамотной инфраструктуры люди смогут самостоятельно проходить их с детьми, останавливаясь для отдыха и ночевок в специально отведенных местах. Главное - организовать все так, чтобы не наносить ущерба природе, грамотно разводить и направлять потоки туристов, искать баланс. Рекреационная нагрузка должна быть качественно распределена.

Данил: На таких маршрутах можно расставить памятки о том, какие животные и растения водятся в той или иной местности и о разных типах почв. Так появляется познавательный компонент.

- Как проявляется интерес ребенка к поездкам на природу и походам?

Данил: В первую очередь все зависит от возраста ребенка. Есть дети, которые еще очень привязаны к своим родителям. Как правило, это ребята в возрасте до 8 лет. Соответственно, вывезти их на природу можно только с родителями. Становясь старше, дети приобретают собственные желания, им хочется выбраться на природу, в поход, чтобы узнать что-то новое. В возрасте от 8 до 14 лет они уже осознанные личности, им интересно познавать окружающий мир и при этом приятно чувствовать себя индивидуальными и самостоятельными личностями без участия родителей.

- Часто приходится сталкиваться с тем, что нынешние дети не замечают ничего, кроме собственного смартфона?

Марс: Однозначно часто. У нас есть примеры, когда дети были чрезмерно увлечены своими смартфонами, но после походов они стали меньше ими пользоваться, в том числе и дома. Родители нам рассказывают, что кроме интернета у детей появились и другие интересы.

- Как вам это удается?

Марс: Собственным примером и примером старших товарищей. Конечно, первое время приходится одергивать детей. В походах для этого вводятся определенные правила. С детьми нужно договариваться, что телефоном следует пользоваться по минимуму, а лучше не пользоваться вовсе. При этом дети смотрят друг на друга: находясь в компании любознательных ребят, остальные тоже начинают брать с них пример.

- Чему ребенка стоит научить на природе?

Марс: Очень важно давать возможность детям проявить себя. Выход в лес позволяет детям почувствовать себя исследователями. При этом у ребенка формируется интерес к природе. В таких условиях важнее не дать глубокие академические знания, а пробудить интерес. Становясь неравнодушным к внешнему миру, ребенок перестает все время смотреть в телефон, а вместо этого начинает задавать вопросы и искать ответы.

Данил: Смотреть вокруг и учиться задавать вопросы. Умный человек - это тот, кто умеет их задавать. В детях есть эта черта. Почему небо синее, а трава зеленая? Хорошие родители всегда стараются ответить на эти вопросы или направить ребенка в нужном направлении. К сожалению, в наше время не все уделяют этому достаточно внимания. Многие просто отмахиваются от бесконечных почемучек, а это пресекает любопытство в ребенке. На природе дети получают много ответов, но еще больше - вопросов. На них они постараются найти ответ, когда вернутся домой.