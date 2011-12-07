Газета «Шахри Казан» отметила свое 30-летие

О пути, который прошла газета за три десятилетия, о том, как за это время изменились читатели, рассказал главный редактор «Шахри Казан» Радик Сабиров.

- Радик Рашидович, 30 лет для газеты - это много или мало?

- Если сравнивать с изданиями, которые имеют 100-летнюю историю, это, конечно, маловато. Но, с другой стороны, наша газета появилась в самом начале 90-х. Это было время больших перемен, когда в народе пробуждалось национальное самосознание, в обществе шли жаркие дискуссии о судьбе нации. В такой непростой исторический момент появление новой газеты на татарском языке было очень своевременным и актуальным.

- Кто сегодня ваш читатель?

- У нас есть сайт, страницы в соцсетях, и могу сказать, что читатели бумажной газеты и ее электронной версии - это две разные аудитории. И с каждой аудиторией важно говорить на одном языке. Посетители сайта - это в основном молодежь. Судя по количеству заходов, самые популярные для них темы - шоу-бизнес, происшествия, оперативные новости, фоторепортажи. А для читателей бумажной версии более интересны аналитика, интервью с экспертами, полезные советы.

Интернет-версия газеты, страницы в соцсетях - это абсолютно другой стиль, другая форма подачи информации. Мы учимся действовать в новых условиях, в новом формате. Время заставляет работать оперативно, креативно.

- Есть в планах новые проекты?

- Работаем над созданием электронной версии «Шахри Казан». Это издание будет в первую очередь для татар, живущих за пределами Татарстана. Потребность в таком информационном издании есть. Нашим соотечественникам интересно знать, что происходит в Казани и Татарстане, они хотят читать на татарском языке.