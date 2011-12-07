Халяльный ТЦ может появится в центральной части Казани

В центральной части Казани может появится халяльный ТЦ. Проект по его созданию представили на заседании инвестиционного совета республики, сообщает РБК.

По словам соинвестора и собственника ГК «Консорциум Строительных Компаний» Дамира Сафина, в строительство нового торгового центра общей площадью 6 тыс. кв. метров вложат полмиллиарда рублей. На эти средства на пересечении Оренбургского тракта и ул. Халева будут построены торговый центр и офисно-складское здание.

ТЦ станет первым в России торговым моллом, продвигающем мусульманские и национальные ценности. Посетители смогут приобрести продукты питания, одежду мусульманских брендов, воспользоваться услугами в сферах здоровья и красоты.

Кроме того, в нем будет расположен фитнес-клуб для мусульман с отдельными входами для женщин и мужчин. В мужском зале будут проводиться занятия джиу-джитсу, которое, по словам Сафина, популярно среди мусульман республики.

Там же оборудуют ресторанный двор с детской зоной, ориентированной на детей от 3 до 12 лет с аниматорами, обучающими программами и соответствующими канонам ислама. Также в здании будут предусмотрены молельные и комнаты для ритуального омовения верующих.