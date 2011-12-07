Татарстанские врачи прооперировали подростка, которому в голень вонзилось стекло

Врачи ДРКБ провели сложную операцию подростку, у которого образовалась аневризма на голени, сообщает пресс-служба больницы.

16-летний парень из Набережных Челнов обратился в больницу с жалобами на появление пульсирующей шишки, которая появилась после травмы — в голень подростку вонзилось стекло.

Пациенту поставили диагноз аневризма (увеличение сосуда на отдельном участке) и сообщили о необходимости операции. Однако подросток не пришел в назначенную дату на прием и пропал из поля зрения медиков на 1,5 месяца.

«За 1,5 месяца образование увеличилось в размерах, которое прорвавшись, привело к жизнеугрожающему кровотечению. При проведенном консилиуме врачей отделения кардиохирургии и рентгенохирургии было принято решение о незамедлительной операции, так как счет шел на минуты. Процесс предстоял сложный, мы решили выполнить сразу две операции», — рассказал хирург Дмитрий Осипов.

Первым делом хирургам нужно было закрыть сосуд — была проведена эндоваскулярная операция.

«Определив нужный сосуд, мы установили микрокатетер и закрыли его специальными спиралями», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Айдар Хамидуллин.

Вторым этапом сосудистый хирург провел открытую операцию по освобождению нерва, сдавленного в результате скопления крови.

«Учитывая, что все мышцы были денервированы, ребенку ещё предстоит пройти курс реабилитации. Все могло бы закончиться плачевно, если бы не вовремя оказанная экстренная помощь и слаженная работа сразу нескольких отделений», — отметил хирург.