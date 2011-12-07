Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанские врачи прооперировали подростка, которому в голень вонзилось стекло

Сложную операцию в два этапа провели врачи ДРКБ.

Врачи ДРКБ провели сложную операцию подростку, у которого образовалась аневризма на голени, сообщает пресс-служба больницы.

16-летний парень из Набережных Челнов обратился в больницу с жалобами на появление пульсирующей шишки, которая появилась после травмы — в голень подростку вонзилось стекло.

Пациенту поставили диагноз аневризма (увеличение сосуда на отдельном участке) и сообщили о необходимости операции. Однако подросток не пришел в назначенную дату на прием и пропал из поля зрения медиков на 1,5 месяца.

«За 1,5 месяца образование увеличилось в размерах, которое прорвавшись, привело к жизнеугрожающему кровотечению. При проведенном консилиуме врачей отделения кардиохирургии и рентгенохирургии было принято решение о незамедлительной операции, так как счет шел на минуты. Процесс предстоял сложный, мы решили выполнить сразу две операции», — рассказал хирург Дмитрий Осипов.

Первым делом хирургам нужно было закрыть сосуд — была проведена эндоваскулярная операция.

«Определив нужный сосуд, мы установили микрокатетер и закрыли его специальными спиралями», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Айдар Хамидуллин.

Вторым этапом сосудистый хирург провел открытую операцию по освобождению нерва, сдавленного в результате скопления крови.

«Учитывая, что все мышцы были денервированы, ребенку ещё предстоит пройти курс реабилитации. Все могло бы закончиться плачевно, если бы не вовремя оказанная экстренная помощь и слаженная работа сразу нескольких отделений», — отметил хирург.

КВ
Лента новостей