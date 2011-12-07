В новый учебный год - с новыми правилами

Согласно заявлению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, рассадка учеников за парты будет осуществляться с учетом соблюдения социальной дистанции. Использование бактерицидных облучателей в помещении школьных зданий станет обязательным. Помимо прочего, в учебных заведениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим: будет проводиться регулярное проветривание, протирание всех поверхностей изделий мебели с применением дезинфицирующих средств. Детей станут пропускать через утренние фильтры. Учащимся с признаками ОРВИ не разрешат присутствовать на занятиях. При этом протирать поверхности технический персонал будет в промежутках между переменами, а к мытью полов сможет приступить лишь после окончания уроков.

- Даже если абстрагироваться от вируса COVID-19, в течение всех прежних сентябрей проводился обязательный утренний осмотр детей медицинскими работниками. Измерялась температура тела воспитанников. В данный период формируется новый коллектив, активно проявляют себя инфекционные заболевания, - сообщила Авдонина.

Уроки у классов предлагается начинать в разное время, как и перемены. Дети не должны контактировать друг с другом в школьных коридорах. А для того чтобы у входа в образовательное учреждение не наблюдалось столпотворения из-за измерения температуры, термометрию можно проводить и в учебных комнатах. Именно поэтому в каждой из них должен иметься как минимум один бесконтактный термометр.

- Роспотребнадзор не собирается вмешиваться в педагогический процесс. Если школе удобно выстроить программу обучения так, чтобы две недели проводить очные занятия, а потом на аналогичный срок переходить на «дистанционку», достаточно согласовать это с Министерством образования и науки РТ, - подчеркнула Авдонина.

Кстати

На «деловом понедельнике» в исполкоме глава города Ильсур Метшин заявил о том, что из-за пандемии коронавирусной инфекции новый учебный год в Казани начнется без традиционной праздничной линейки. В нынешнем году за школьные парты сядут более 148,5 тысячи юных казанцев. Из них 20,5 тысячи являются первоклассниками.