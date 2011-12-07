В Татарстане создан «неубиваемый» дрон

В Университете Иннополис приступили к разработке нового поколения дронов - Tensodrone. Особенность нового мини-летательного аппарата - он способен выдержать падения с двадцатиметровой высоты и при этом сохранить свою работоспособность после удара, сообщает подробности пресс-служба татарстанского вуза. В числе других достоинств – способность самому обходить в ходе полета возникающие на пути препятствия.

В создании этого ударостойкого беспилотника команда конструкторов Университета Иннополис использовала принцип тенсегрити, который используется в архитектуре при строительстве мостов.

Внешне робот-беспилотник выглядит как каркасная конструкция. Аппарат можно использовать для инспекции и картографирования помещений, а за счет высокой прочности применять в труднодоступной для человека среде.