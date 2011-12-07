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Ялтинские дельцы обманывают автотуристов на горе Ай-Петри

Пока администрация Ялты не подключило к расследованию правоохранительные органы и намерено собственными силами устранить нарушение, причем, в кратчайшие сроки.

При подъеме на гору Ай-Петри в районе станции канатной дороги организована официальная парковка для автомашин на 200 мест. Стоимость с водителей взимается по утвержденному тарифу. 

Парковка работает всего до 18 часов, а после в дело включаются, как сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым, неустановленные лица, которые берут плату за парковку незаконно. Пока администрация Ялты не подключило к расследованию правоохранительные органы и намерено собственными силами устранить нарушение, причем, в кратчайшие сроки. 

КВ
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