Ялтинские дельцы обманывают автотуристов на горе Ай-Петри

При подъеме на гору Ай-Петри в районе станции канатной дороги организована официальная парковка для автомашин на 200 мест. Стоимость с водителей взимается по утвержденному тарифу.

Парковка работает всего до 18 часов, а после в дело включаются, как сообщается на сайте министерства курортов и туризма Республики Крым, неустановленные лица, которые берут плату за парковку незаконно. Пока администрация Ялты не подключило к расследованию правоохранительные органы и намерено собственными силами устранить нарушение, причем, в кратчайшие сроки.