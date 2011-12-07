Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Хадиуллин: Трагедия в 175-й гимназии показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров

Сейчас в Татарстане работает 25 таких служб.

Трагедия в 175-й гимназии показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров. Об этом сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании в Актаныше.

«Стремительное развитие цифровых технологий открывает огромные возможности перед системой образования. В то же время этот процесс усиливает прежние и порождает новые социальные риски. К существующим проблемам, в последнее время добавились распространяющиеся в Сети кибербуллинг, экстремизм, деструктивные сообщества, криминальные субкультуры, новые формы зависимости», — сказал глава Минобра РТ.

Он отметил, что трагедия случившаяся в конце учебного года в 175-й гимназии Казани показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров и служб. Работа по психологической поддержке была оперативно организована Министерством просвещения РФ, Центром экстренной психологической помощи МЧС России, Министерством образования и науки и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. Были организованы консультации для родителей и детей, семинары для руководителей школ по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Индивидуальная работа продолжается и сейчас, поступает много заявок на работу с психологами. Очень важно, что произошла консолидация всех сил федерального и республиканского уровня. Сегодня психолого-педагогические службы работают в 25 муниципальных образованиях республики. Прошу Глав рассмотреть вопрос улучшения материально-технического обеспечения данных центров и  придания им статуса юридического лица», — сообщил Ильсур Хадиуллин. 

КВ
Лента новостей