Хадиуллин: Трагедия в 175-й гимназии показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров

Трагедия в 175-й гимназии показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров. Об этом сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании в Актаныше.

«Стремительное развитие цифровых технологий открывает огромные возможности перед системой образования. В то же время этот процесс усиливает прежние и порождает новые социальные риски. К существующим проблемам, в последнее время добавились распространяющиеся в Сети кибербуллинг, экстремизм, деструктивные сообщества, криминальные субкультуры, новые формы зависимости», — сказал глава Минобра РТ.

Он отметил, что трагедия случившаяся в конце учебного года в 175-й гимназии Казани показала необходимость усиления работы психолого-педагогических центров и служб. Работа по психологической поддержке была оперативно организована Министерством просвещения РФ, Центром экстренной психологической помощи МЧС России, Министерством образования и науки и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. Были организованы консультации для родителей и детей, семинары для руководителей школ по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Индивидуальная работа продолжается и сейчас, поступает много заявок на работу с психологами. Очень важно, что произошла консолидация всех сил федерального и республиканского уровня. Сегодня психолого-педагогические службы работают в 25 муниципальных образованиях республики. Прошу Глав рассмотреть вопрос улучшения материально-технического обеспечения данных центров и придания им статуса юридического лица», — сообщил Ильсур Хадиуллин.