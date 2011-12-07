В Татарстане 377 предприятий получили постановления об обязательной вакцинации 

Роспотребнадзор по РТ выставил 377 постановлений организациям об обязательной вакцинации. 136 предприятий не выполнили обязательства в срок. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководитель управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В очагах организованных коллективов выставлено 377 постановлений на проведение обязательной вакцинации контактных лиц. У 136 организаций вышли сроки исполнения — это 36% от числа выданных», — сказала она.

При этом три организации не отчитались о проделанной работе. В ближайшее время на них будет оформлен протокол по статье «Непредставление сведений».

Из оставшихся 133 организаций у 120 объектов уровень иммунизации составил более 60 процентов, что, по словам Авдониной, является очень хорошим показателем.

Большая часть организаций — 90% — адекватно отреагировали на требования и обезопасили свои коллективы, сделав вакцинацию от коронавируса.

Некоторые объекты попросили продления сроков проведения вакцинаций из-за отпусков сотрудников, пообещав вакцинировать оставшуюся часть после отпусков. Рассылать требования об обязательной вакцинации Роспотребнадзор начал в июне этого года.