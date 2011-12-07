В Татарстане выделили 457 млн рублей на охрану школ

В республике на охрану школ первой и второй очереди выделили 475 млн рублей из республиканского бюджета. Об этом на Республиканском августовском совещании работников в Актаныше заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам Президента республики, было принято решение о выделение финансирования на физическую охрану первой и второй категории школ.

«Не могу не сказать о трагедии, которая произошла в казанской гимназии № 175. Это страшная беда для всей нашей страны. Поэтому важен вопрос безопасности», — сказал Минниханов.

Руководитель республики отметил, что вопрос о финансировании третьей категории школ пока рассматриваться не будет.

Также Минниханов подчеркнул, что родители не должны переживать за своих детей, пока они в школе. «Мы несем полную ответственность за нахождение ребенка в школе», — заключил он.