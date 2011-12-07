6 октября в Богатых Сабах пройдет «Праздник тыквы KabakBay»

На красивой набережной Сабов будет организовано несколько тематических полянок. На «Поляне умельцев» гости праздника смогут побывать на разных мастер-классах. Например, здесь можно будет научиться вырезать удивительные цветы и фигурки из овощей и фруктов. На «Поляне игровой» подготовят интересные развлечения для детей. Вместе с аниматорами они смогут поиграть в разные игры, попрыгать на батутах, познакомиться со зверятами из трогательного зоопарка, покататься на настоящей телеге. Музыка, песни, стихи будут звучать на «Веселой поляне». Желающие посоревноваться в силе, ловкости, меткости и скорости могут это сделать на «Олимпийской поляне». Здесь будут проходить необычные соревнования: тыквенный гольф, овощные шашки, кабакбол и другие игры. Захотите отдохнуть, пообщаться друг с другом, порисовать или просто поваляться на сене - тогда вам на «Релаксную полянку»! Главный герой фестиваля - тыква. Поэтому вас ждут игры, песни, танцы, конкурсы, связанные с этим овощем. Так что уже сейчас можно искать, учить или сочинять стихи, песни о тыкве. А если вы вырастили большую-большую тыкву, привозите ее на фестиваль. Владелец самой увесистой получит приз.Организаторы фестиваля подготовили для гостей множество сюрпризов и призов. Участники состязаний будут зарабатывать баллы - «тыковки», и в конце праздника определится победитель - тот, у кого окажется их больше. Кстати, эти «тыковки» можно будет поменять на разные сладости и другие угощения. Как подчеркнули в Исполнительном комитете Сабинского района РТ, «Праздник тыквы KabakBay» - это открытый социальный проект, направленный на развитие внутреннего туризма, национальной культуры и объединение районов Республики Татарстан.0+