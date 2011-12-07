Дачный урожай передадут в казанский детский хоспис

Благотворительную акцию по сбору осенних плодов для подопечных хосписа второй год подряд проводит молодежный отдел Казанской епархии. Пожертвовать можно корнеплоды, кабачки, тыквы, капусту, огурцы, ягоды. Организаторы акции просят жертвовать умеренное количество яблок, так как их традиционно бывает очень много.Акция стартовала в начале недели и продлится до завтрашнего дня. Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, оставить дары природы участники акции могут в церковных лавках следующих храмов:- преподобного Сергия Радонежского (ул. Япеева, 2);- Сошествия Святого Духа (ул. Т.Миннуллина, 21);- благоверного Александра Невского (ул. Сахарова, 16б);- преподобного Сергия Радонежского (ул. Краснококшайская, 101).После этого участникам акции нужно отправить СМС-сообщение на номер +7 (927) 494-90-07, указав, какие плоды и где были оставлены. Это нужно, чтобы организаторы оперативно передали их в хоспис.«Это одна из самых любимых мной акций, придуманных нами совместно с православной молодежью Казани, - говорит одна из организаторов и активных участников проекта Марья Леонтьева. - Участвовать в ней может каждый. Иногда не получается поделиться деньгами или временем, но есть возможность передать что-то из того, что в избытке имеется в огороде. Богатые витаминами овощи, фрукты и ягоды укрепят силы подопечных хосписа».