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В мечетях Казани собирают вещи и продукты для малоимущих

В мечетях Казани объявлен сбор одежды, продуктов питания и предметов бытовой необходимости для пункта оказания бесплатной помощи малоимущим «Приют».
Об этом во время пятничной проповеди имамы столичных мечетей сообщили прихожанам. Социальный проект проводится Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Одежда, обувь для детей и взрослых, продукты питания (сахар, соль, макароны, крупы, консервы и т.д.), посуда, игрушки, товары бытовой химии принимаются в следующих мечетях Казани:Закабанная (ул. Х.Такташа, 26);Гаиля (ул. Дж.Файзи, 2);Ярдэм (ул. Серова, 4а);Нур-эль-Ислам (ул. М.Бигиева, 36/56);Казан нуры (ул. Ф.Амирхана, 3, корп. 2);Фатиха (пос. Кадышево, ул. Р.Зорге, 2а);Омет (пос. Борисоглебское, ул. Школьная, 4а);Салихзян (ул. Бестужева, 66а).Кроме того, вещи можно принести в пункт бесплатной помощи нуждающимся «Приют», который расположен на улице Бурхана Шахиди, 26. Телефон для справок 8(843) 216-44-01.Пункт оказания бесплатной помощи малоимущим «Приют» был открыт по инициативе АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации». Здесь организовано бесплатное горячее питание, а также пункт выдачи одежды и обуви, ночлег и душ. Посетители павильона могут воспользоваться услугами телефонной связи, им помогут восстановить утраченные документы, найти работу, окажут первую медицинскую помощь, дадут юридическую консультацию. Помощь также оказывается малоимущим семьям, нарко- и алкозависимым людям. 
КВ
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