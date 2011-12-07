В мечетях Казани собирают вещи и продукты для малоимущих

Об этом во время пятничной проповеди имамы столичных мечетей сообщили прихожанам. Социальный проект проводится Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Одежда, обувь для детей и взрослых, продукты питания (сахар, соль, макароны, крупы, консервы и т.д.), посуда, игрушки, товары бытовой химии принимаются в следующих мечетях Казани:Закабанная (ул. Х.Такташа, 26);Гаиля (ул. Дж.Файзи, 2);Ярдэм (ул. Серова, 4а);Нур-эль-Ислам (ул. М.Бигиева, 36/56);Казан нуры (ул. Ф.Амирхана, 3, корп. 2);Фатиха (пос. Кадышево, ул. Р.Зорге, 2а);Омет (пос. Борисоглебское, ул. Школьная, 4а);Салихзян (ул. Бестужева, 66а).Кроме того, вещи можно принести в пункт бесплатной помощи нуждающимся «Приют», который расположен на улице Бурхана Шахиди, 26. Телефон для справок 8(843) 216-44-01.Пункт оказания бесплатной помощи малоимущим «Приют» был открыт по инициативе АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации». Здесь организовано бесплатное горячее питание, а также пункт выдачи одежды и обуви, ночлег и душ. Посетители павильона могут воспользоваться услугами телефонной связи, им помогут восстановить утраченные документы, найти работу, окажут первую медицинскую помощь, дадут юридическую консультацию. Помощь также оказывается малоимущим семьям, нарко- и алкозависимым людям.