В центре Казани парковка станет дороже

По словам докладчика, стоимость парковочного места на улицах Театральной и Нужина, а также на площади Свободы повысится и станет 100 рублей в час. На улицах Профсоюзной, Гоголя, Япеева, Щапова, Шмидта, Наджми и Джалиля автомобилистам за час стоянки своей машины придется выложить 70 рублей. Снизится стоимость парковки на улицах Бурхана Шахиди и Курашова до 30 рублей. Предполагается, что водители будут выбирать для стоянки дешевые места и таким образом нагрузка на парковочные места выравняется и станет равномерной. К 1 ноября 2018 года количество муниципальных парковочных мест увеличится на 1185 в границах улиц Назарбаева, Нариманова, Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани, Ахтямова и в районе Чеховского рынка. На данный момент завершены все комплексные процедуры и ведется обустройство новых мест, монтаж дорожных знаков и нанесение разметки. Таким образом, общее количество парковочных мест составит почти 3,4 тысячи.На сегодняшний день в Казани организовано 73 участка муниципальных парковок на 2211 мест. Благодаря этому за последние 5 лет пропускная способность основных центральных улиц увеличилась на 18%, средняя скорость передвижения по ним - на 5 км/час.В планах у городской власти - к 2020 году парковочными стоянками охватить городскую территорию в границах малого Казанского кольца, число парковочных мест довести до 6 тысяч. С 1 ноября этого года под знаком «Инвалид» беспрепятственно будут парковаться инвалиды третьей группы. Кроме того, 4 сентября 2018 года вступили в силу новые правила порядка выдачи автомобильных знаков. Отныне они содержат информацию об инвалиде (ФИО, дата рождения, серия и номер справки об инвалидности, группа инвалидности, срок). Если раньше их можно было купить в любом автомагазине, то сейчас получить знак можно только в бюро медико-социальной экспертизы по заявлению. Места для инвалидов будут исключены из зоны контроля. Необходимо учесть, что инвалиды, которые припаркуют автомобили на платных местах, оплачивают стоянку на общих основаниях. Сейчас на всех муниципальных парковках выделено 10% пространства, которое предоставляется бесплатно для инвалидов I и II группы.