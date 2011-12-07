На месте строительства второго казанского хосписа состоялась благотворительная акция

На строительной площадке на улице Братьев Баталовых, где возводится здание второго казанского хосписа, каждый желающий мог бросить в бетон фундамента монетку на счастье и здоровье. Также там были установлены прозрачные кубы для сбора пожертвований. Все собранные средства пойдут на строительства хосписа.

В мероприятии приняли участие депутаты Госсовета РТ Татьяна Ларионова, Айрат Зиатдинов, главный внештатный специалист по паллиативной помощи МЗ РТ Ильсур Шаймарданов, медики, представители крупных клиник Казани. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой.



