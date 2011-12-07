Песошин утвердил дату открытия детских игровых комнат и развлекательных центров

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление об очередном снятии ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 21 сентября на территории Татарстана разрешается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Перед этим их владельцы должны письменно уведомить Управление Роспотребнадзора. В помещениях должно соблюдаться ограничение по числу лиц, включая работников заведения.

А вот в ресторанах, аквапарках, кинотеатрах, театрах, цирках и на спортивных аренах заполняемость разрешили увеличить до 70% от вместимости.

Также, согласно документу, на открытых площадках увеличено число зрителей со 100 до 200. В закрытых помещениях (на концертах, развлекательных, спортивных и других мероприятиях) могут собираться до 100 зрителей.