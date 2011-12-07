В результате ДТП в Альметьевске пострадали три человека, двое из них ростовчане

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Из-за ДТП в Альметьевске пострадали три человека, двое из них ростовчане. Об этом передает ИА «Татар-информ».
Как рассказали очевидцы происшествия, авария произошла накануне около девяти вечера на улице Ленина. Дорогу не смогли поделить две иномарки, одна из них с номерами Ростовской области.
Удар был такой силы, что у «Мерседеса» оторвало часть кузова и отшвырнуло в дорожное ограждение, а «Тойоту» развернуло поперек дороги.
В результате ДТП пострадали три человека – пассажир и девушка-водитель из японского внедорожника и мужчина из «немца».