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Хедлайнером фестиваля народов Поволжья в Казани станет Манижа

Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября.

В Казани состоится фестиваль народов Поволжья «Итиль», на котором выступит певица Манижа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на мероприятии пройдет концерт музыкантов и артистов из соседних республик Татарстана. Для жителей и гостей Казани подготовят различные мастер-классы, организуют фудкорт и ярмарку.

Фестиваль будет проходить 25 и 26 сентября на площадке перед Центром семьи «Казан». Вход на фестиваль свободный.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти Казани потратят 1,6 млн рублей на выступление Манижи. Концерт певицы продлится 40 минут.

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