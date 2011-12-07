Хедлайнером фестиваля народов Поволжья в Казани станет Манижа

В Казани состоится фестиваль народов Поволжья «Итиль», на котором выступит певица Манижа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также на мероприятии пройдет концерт музыкантов и артистов из соседних республик Татарстана. Для жителей и гостей Казани подготовят различные мастер-классы, организуют фудкорт и ярмарку.

Фестиваль будет проходить 25 и 26 сентября на площадке перед Центром семьи «Казан». Вход на фестиваль свободный.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти Казани потратят 1,6 млн рублей на выступление Манижи. Концерт певицы продлится 40 минут.