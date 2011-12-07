Отец пермского стрелка поговорил с журналистами по телефону

Марат Бекмансуров, отец Тимура Бекмансурова, студента, устроившего стрельбу в университете в Перми, поговорил с журналистами по телефону.

«Я ничего не могу вам сказать, я нахожусь в другом городе, я даже не знаю, что там правда. Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал. Я звонил его матери. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — сказал журналистам RT отец пермского стрелка.

Марат рассказал, что сына интересовал только компьютер. Юноша жил в Перми вместе со своей матерью, а отец проживает в Самаре.

Сегодня 18-летний Бекмансуров устроил стрельбу в здании ПГНИУ. По данным СКР, 6 человек погибли, еще 24 пострадали. Нападавший был ранен и доставлен в больницу.