«Мы начали прыгать из окна»: хроника вооруженного нападения на Пермский университет

«Сказали быть готовыми к эвакуации»

Трагедия произошла утром понедельника. В соцсетях и Телеграм-каналах появились сообщения о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). На первых кадрах с места событий видно, что студенты начали выпрыгивать из окон в попытках покинуть здание университета.

В распоряжении «Казанских ведомостей» оказались аудиосообщения, где студенты бьют тревогу и призывают закрыться в своих кабинетах.

«Я увидел чувака, идет с оружием, весь в черном, с большой спортивной сумкой. „Геологи“ начали прыгать со второго этажа. У первого курса должна была быть лекция по истории. Мы начали прыгать из окна. Нас семь-восемь человек, уехали на первом автобусе, там был полицейский. Он нам сказал уходить», — слышно на аудио.

В аккаунтах учебного заведения в соцсетях сразу появилось сообщение о том, что на университете напали.

«Внимание! Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» — говорится в сообщении вуза.

Студентка пермского вуза Евгения рассказала «КВ», что она увидела сообщения о нападении и начала все проверять. В момент трагедии она была в кампусе общежития.

«Девочки в деканат позвонили, там сказали, что ничего не происходит, пары будут. А потом выяснилось, что все серьезно. Смотрела видео ребят, все это время сидела в общежитии. Потом, через какое-то время резко попросили всех, кто в общаге, выйти на первый этаж. У нас два раза проверили студенческие. Это минут 10-15 заняло, потом сказали идти обратно. Сказали быть готовыми к эвакуации. Окно у меня выходит на один из корпусов, все время видела каких-то ОМОНовцев и полицию», — рассказала одна из студентов первого курса ПГНИУ Евгения.

Лично со стрелявшим девушка не была знакома. Хотя она не исключает, что они могли пересекаться на общих мероприятиях для первокурсников. Более того, она видела сообщение бывшей одноклассницы стрелка. И там девушка писала, что тревожные звоночки были уже в школе.

«Я видела сообщение его бывшей одноклассницы, когда он еще в школе учился. Она говорила, что в школе он был довольно-таки странный. Он постоянно поддерживал Гитлера, свастику рисовал. Всякие вещи тревожные говорил, но никто не обращал внимания», — заключила Евгения.

Перед совершением нападения, стрелок написал пост в социальной сети «ВКонтакте». Как следует из его сообщения, сначала он хотел напасть на школу где он учился, но отказался от этой идеи. Впоследствии он рассматривал в качестве объекта нападения торговые центры, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Но остановил свой выбор на ПГНИУ. Бекмансуров пишет что отношения с одногруппниками у него не заладились.

Как и в Казани, стрелка пытался остановить охранник

Стрелок был вооружен гладкоствольным ружьем Huglu 12 калибра. Разрешение на оружие стрелок получил 22 мая. У напавшего на казанскую гимназию № 175 было такое же ружье 12 калибра.

Начав стрельбу на улице, Бекмансуров направился в здание вуза. Охранник пытался остановить нападавшего, но был застрелен на месте. По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога и не было сделано никаких объявлений по местному радио. Также студенты говорят, что проход на КПП в здании свободный — зайти мог любой.

Первым на место стрельбы приехал наряд ДПС. При задержании устроивший бойню оказал сопротивление и был ранен, сообщили в Следственном комитете.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в результате ЧП пострадали 28 человек. Шесть человек, по данным Следственного комитета России, погибли.

Семь пострадавших при стрельбе в Перми госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ. В Пермь вылетела бригада медиков, в которую входят анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух и более лиц. По предварительным данным стрелок не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.

На место происшествия в ПГНИУ выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. «Всем пострадавшим в трагедии будет оказана необходимая помощь», — сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителям Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также выразил свои соболезнования. «Новость о жестоком нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет с болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших. Скорбим. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он в своем Instagram.

В мае этого когда похожая трагедия произошла в Казани. Тогда на казанскую гимназию № 175 напал девятнадцатилетний Ильназ Галявиев. Перед нападением нападавший оставил сообщение в соцсетях, где рассказал о том, что собирается сделать. Тогда погибли 9 человек и 21 человек пострадали.

После трагических событий в этом году все школы республики поставили на охрану за счет республиканского бюджета, усилив меры безопасности.