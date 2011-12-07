Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Ленинском саду в Казани организовали мемориал по погибшим в Перми

Казанцы несут к месту цветы и свечи.

В Ленинском саду в Казани появился мемориал в память о погибших в результате вооруженного нападения на Пермский университет.

На табличка установленных у фонтана в саду надпись: «Пермь, скорбим. Казань». Казанцы несут к месту цветы и свечи.

Напомним, сегодня вооруженный ружьем 18-летний студент Пермского государственного университета напал на вуз. Он вошел в здание и устроил стрельбу. Погибли 6 человек, 28 пострадали. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

КВ
Лента новостей