В Ленинском саду в Казани организовали мемориал по погибшим в Перми

В Ленинском саду в Казани появился мемориал в память о погибших в результате вооруженного нападения на Пермский университет.

На табличка установленных у фонтана в саду надпись: «Пермь, скорбим. Казань». Казанцы несут к месту цветы и свечи.

Напомним, сегодня вооруженный ружьем 18-летний студент Пермского государственного университета напал на вуз. Он вошел в здание и устроил стрельбу. Погибли 6 человек, 28 пострадали. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.