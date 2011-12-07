В Ленинском саду в Казани организовали мемориал по погибшим в Перми

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В Ленинском саду в Казани появился мемориал в память о погибших в результате вооруженного нападения на Пермский университет.
На табличка установленных у фонтана в саду надпись: «Пермь, скорбим. Казань». Казанцы несут к месту цветы и свечи.
Напомним, сегодня вооруженный ружьем 18-летний студент Пермского государственного университета напал на вуз. Он вошел в здание и устроил стрельбу. Погибли 6 человек, 28 пострадали. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.