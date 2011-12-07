И.о. главы исполкома Муслюмовского района задержан по подозрению в мошенничестве на 88 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По информации следствия, весной 2019 года компания «Татагролизинг» и Муслюмовский район заключили договор пожертвования, согласно которому в бюджет района передали здания и сельхозтехнику на общую сумму 88 млн рублей.

В июне 2019 года 36-летний и. о. главы исполкома списал это имущество с баланса города. Следствие полагает, что часть списанной техники и зданий все еще продолжает использоваться приближенными к руководству района.

Свою вину мужчина не признает. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время подозреваемому назначат меру пресечения.