— В нашей школе система инклюзивного образования развивается с 2017 года. Для обучения особенных детей помимо доступной среды необходимо создавать особую доброжелательную, комфортную атмосферу. Для меня стало шоковой терапией, когда я увидела, как встречают в школе учеников: с каждым обязательно здороваются, далее в течение дня ребенка сопровождает тьютор — его личный куратор, наставник, помощник, — рассказала директор средней общеобразовательной школы № 1 Вахитовского района Казани Ксения Котникова. — С особенными детьми должны работать особенные педагоги, прошедшие специальную подготовку. Но мало пройти дополнительное обучение, тренинги, надо быть внутренне готовым к общению с такими детьми. Важно не только дать ребенку знания, но и помочь ему наладить общение с одноклассниками. А это бывает очень непросто. И здесь многое зависит от педагогов. Классный руководитель — вожак команды, и дети перенимают его стиль общения в коллективе, его отношение к каждому ученику. Педагог должен донести до учеников важную мысль: «Да, у каждого из вас разные возможности, и никто не говорит, что вы все одинаковые. У каждого из вас что-то получается лучше, что-то хуже, чем у других. И это нормально. Вы учитесь вместе, и давайте будем помогать и поддерживать друг друга».

По словам Ксении Котниковой, задача педагога — создать в классе атмосферу доверия, комфортную среду для каждого, чтобы помочь детям с особенностями развития адаптироваться в обществе. Она привела в пример одну ситуацию. К неделе инклюзивного образования готовили концерт. Один мальчик категорически отказывался участвовать в нем. Классный руководитель знал, что он хочет выступить, но очень боится. Педагог помог ребенку преодолеть этот страх. В итоге выступление состоялось и прошло успешно. Для такого ребенка выйти на сцену — это без преувеличения настоящий подвиг. И он его совершил. Этот урок останется с ним на всю жизнь.

— За несколько лет в нашей школе наработан интересный опыт в инклюзивном образовании, — продолжает Ксения Котникова. — Мы провели первый обучающий вебинар на эту тему для педагогов казанских школ. Планируем проводить такие вебинары более масштабно для школ республики.

Одним из событий недели стало мероприятие «Выйти из зоны комфорта: аутизм в кино и в жизни», организованное центром социальной поддержки и дирекцией «Время кино» в рамках социального проекта «Школа для всех». Оно прошло в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В. И. Ленина. В холле кинозала была открыта выставка работ учащихся с расстройством аутического спектра (РАС). Также состоялся тематический кинопоказ. Зрители увидели два фильма. Короткометражка «Каждый 88» российского режиссера Дарьи Лебедевой была отмечена призом Московского международного кинофестиваля как лучший фильм конкурса короткометражного кино. Полнометражный фильм малайзийского режиссера Тунку Мона Риза «Смирение» («Redha») — участник многих престижных международных кинофестивалей, обладатель приза зрительских симпатий на кинофестивале в Лаосе.

— Картины для показа были отобраны не случайно. Короткометражный игровой фильм «Каждый 88» — это история преодоления и успеха, рассчитанная на широкую аудиторию. А малайзийский фильм «Смирение» («Redha») более сложный для восприятия. Он о ребенке-аутисте, который становится причиной драматической ситуации. Зрители, никогда не сталкивавшиеся с такими детьми, будут испытывать к герою картины непростые чувства — от раздражения, жалости до сочувствия, — рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова. — Я разговаривала со многими мамами, воспитывающими детей с аутизмом. Они считают, что этот фильм — тест на сострадание, доброту, готовность принять другого человека таким, какой он есть.