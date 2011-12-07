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Татьяна Ларионова: Проблема безработицы - самая актуальная в период пандемии

В период пандемии количество безработных в Татарстане увеличилось в шесть раз. И в основном без работы оказываются женщины. Но не смотря на сложный период, вакансий в республике достаточно много.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова во время телефонной горячей линии «Женское внимание» на тему: «Охрана труда женщин: права и гарантии», прошедшей сегодня в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в РТ заявила, что проблема безработицы - самая актуальная в период пандемии.

— Сегодня Центры занятости работают в особом режиме, принимают заявления и документы дистанционно. Сегодня много возможностей обучится новым специальностям, востребованным на рынке труда, переобучиться, повысить квалификацию. — отметила Татьяна Ларионова.

 

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