В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП у «Меги»

В Казани у «Меги» водитель «Ситроена» устроил массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

Инцидент произошел 19 октября около полуночи. Водитель «Ситроена» на скорости снес сразу три авто — «Ладу Калину», «Ладу Гранту» и «Рено».

Иномарка ехала так быстро, что буквально залетела на крышу другого автомобиля.

В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина — у нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительной информации, водитель «Ситроена» был пьян.