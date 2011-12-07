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В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП у «Меги»

В результате аварии пострадала 28-летняя женщина.

В Казани у «Меги» водитель «Ситроена» устроил массовое ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

Инцидент произошел 19 октября около полуночи. Водитель «Ситроена» на скорости снес сразу три авто — «Ладу Калину», «Ладу Гранту» и «Рено».

Иномарка ехала так быстро, что буквально залетела на крышу другого автомобиля.

В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина — у нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительной информации, водитель «Ситроена» был пьян.

КВ
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