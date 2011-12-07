Женщины-депутаты проверяют качество горячего питания в школах республики

— Я побывала в нескольких районах республики и могу сказать, что по-другому посмотрела на проблемы родительского контроля. Депутаты, представители министерства образования и науки каждую школу постоянно контролировать не в состоянии. А родители в школе бывают каждый день и они могут оперативно реагировать на то, что там происходит. В каждой школе появились журналы родительского контроля. Эти журналы показывают объективную ситуацию. Можно сказать, что в основном все нормативы питания соблюдаются. Но появилась проблема — увеличилось количество детей, которые обеспечиваются горячим питанием, но поваров больше не стало. Нагрузка на них увеличилась, при этом зарплата осталась прежней. А зарплата у поваров очень низкая. Эту проблему будем поднимать на парламентских слушаниях и будем пытаться ее решать, — рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова во время телефонной горячей линии «Женское внимание» на тему: «Охрана труда женщин: права и гарантии», прошедшей сегодня в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в РТ.