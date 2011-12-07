Как не упустить вакансию мечты

Но прежде всего звоним по одному из объявлений, обещающих немалый заработок при минимальных затратах времени. Приветливый мужской голос приглашает на собеседование. Я соглашаюсь и, признаться, уже планирую, на что потрачу обещанную тысячу. Четыре часа необременительной офисной деятельности, и кошелек будет пополнен в тот же день. Но, оказывается, в назначенное время на встречу явилась не только я. Еще около тридцати человек старательно заполняют анкеты с личными данными. И постоянно подходят новые желающие без особого труда обогатиться. Не отчаиваюсь - очередь идет быстро. Наконец приглашают на собеседование и меня. В невероятно маленькой комнатке, похожей на кухню в хрущевке, четыре стола. За каждым соискатель и, соответственно, консультирующий. Причем говорят все одновременно. Слышу, что рассказывают за соседним столом. Мой консультирующий повторяет все то же слово в слово, создавая эффект эха: «По итогам собеседования вам позвонят. Если ваша кандидатура будет одобрена, вы пройдете трехнедельное обучение. Нужно будет под залог брать нашу литературу. По итогам обучения будет принято решение». Стало понятно, что придется потратиться на обучение. А вот получится ли заработать? Вожделенная тысяча становится похожей на мираж. Нет, надо искать что-то реальное.Что же предлагают газеты о работе? Какие вакансии популярны в Казани? Требуются менеджеры, токари, сторожи-вахтеры, повара. А еще кассиры, продавцы, грузчики, упаковщики, воспитатели. Но на первом месте уборщики и водители. Интересно, что сегодня работодатели привлекают сотрудников не без чувства юмора: «Отзовись, устал искать. Ну где ты, умный, искрометный?» Или вот: «Хватит работать на дядю! Измени свою жизнь!» Пишут «правильная работа», «интересная работа», «увлекательная работа», «работа для интеллигентных», а вид деятельности при этом не указан. Очень много предложений офисной работы: обещают и карьерный рост, и возможность получать деньги по окончании трудового дня. А вот объявлений для соискателей в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения и образования не видно. А что предлагает центр занятости? Здесь тоже очередь на прием, нужно брать талон. Но, оказывается, все же можно обойтись без ожидания. В зале работает диспетчер, который не только принимает документы у вновь встающих на учет по безработице, но и распечатывает информацию о нужной вакансии, проверив с помощью компьютера базу данных о работе сначала в вашем районе, а потом по всей Казани. Интересно, что работу здесь могут найти не только водитель и грузчик, есть предложения и для библиотекарей, и для художников, и для артистов. Вот только предлагаемые зарплаты могут устроить не каждого соискателя.Можно ли найти работу, где сочетались бы и успешная самореализация, и достойная зарплата? Каждому хотелось бы трудиться в дружном коллективе, получать премии почаще и побольше. И чтобы место работы было рядом с домом - мечта! С чего же начать поиск работы, куда обратиться за судьбоносными изменениями? Как отыскать нужную вакансию, нам рассказал директор центра занятости населения Кировского района Казани Айрат Шайехов:- В функции центра занятости населения входит поиск места работы в базе вакансий службы занятости РТ, назначение пособия по безработице, направление на бесплатные профессиональные курсы обучения. Переобучение доступно в том числе женщинам, находящимся в декретном отпуске. Мамочка и с ребенком сидит, и новые знания приобретает. Желающих овладеть новой профессией протестирует специалист и из большого списка предложений подберет лучшее. В идеале - тот вид занятости, который будет приносить и доход, и удовлетворение. Записаться к нам на прием можно через портал госуслуг не выходя из дома - на конкретный день и точное время. Но и живая очередь двигается быстро: все, кто к нам пришел, попадают на прием. Паспорт, трудовая книжка, документ об образовании нужно иметь с собой. Для оформления пособия потребуется справка с последнего места работы. Сумма в 4900 рублей не позволит вам оплачивать коммунальные платежи, но расширит ваши возможности самостоятельного поиска работы. Этот минимум средств даст стимул не сидеть дома и активно искать работу, а это расходы на транспорт. В возможности центра занятости входит также оказание услуг и для работающих граждан, которые хотели бы сменить вид трудовой деятельности. Статус называется «зарегистрированные в поисках подходящей работы». Дважды в месяц соискатели подходят к специалисту, чтобы узнать о вакантном месте. Есть база индивидуальной программы реабилитации инвалидов. В ней прописаны особые условия труда или требования, в чем нуждается человек - в поиске работы или профессиональном переобучении. Существуют две четкие программы - по квотам (обязательным рабочим местам на предприятиях) и по компенсациям расходов работодателя на новые специальные рабочие места для инвалидов. Мы платим работодателю деньги за организацию рабочего места, которое не может быть занято кем-то другим, кроме инвалида. Ведем самостоятельный поиск работы для трудоустройства граждан с инвалидностью.- Айрат Мухаметнурович, обращаются ли к вам для поиска редких вакансий?- У соискателей, как правило, обычные запросы. Но есть работодатели, которые и сегодня разыскивают патентоведа - вакансия размещена, но специалиста нет. Считаю, в прошлое ушли те времена, когда человека, имеющего много записей в трудовой книжке, осуждали и пренебрежительно называли «летун». Сегодня такой работник воспринимается как специалист с опытом, умеющий выйти из стрессовой ситуации. Работать и получать дополнительное образование, развиваться не только в поисках лучшей доли, но и для себя самого - достойное дело.