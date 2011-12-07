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Казанские дороги в эту ночь обработали реагентами

Было задействовано 156 единиц спецтехники.
Минувшей ночью на казанских дорогах была проведена противогололедная обработка, сообщает пресс-служба мэрии города. 156 единиц спецтехники обработали дороги и тротуары всех районов города противогололедными материалами. Также проводилась разметка, уборка и вывоз снега.
КВ
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