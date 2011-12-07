Могут ли студенты правильно и вкусно готовить?

Специалисты отмечают, что такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как холецистит, панкреатит, «молодеют» с каждым десятилетием. Гастрит становится привычным для молодых диагнозом. Среди них растет количество страдающих от ожирения. Одна из причин возникновения этих недугов - неправильное и несвоевременное питание. Особенно грешат этим иногородние студенты, вынужденные самостоятельно заботиться о собственном пропитании. Максимум, что они могут приготовить, - бутерброды или яйца всмятку. На большее, по их мнению, нет времени и условий: не во всех общежитиях хорошие кухни, часто не хватает необходимой посуды. Не возить же из дома сковородки-поварешки, а купить - жалко денег. А на готовую пиццу или гамбургер потратиться не грех.Предлагаем студентам, а также молодым хозяйкам свой вариант решения пищевой проблемы. Для этого необходимо иметь два предмета современной бытовой техники - микроволновую печь и мультиварку. Готовить в них можно без лишних усилий.ЗавтракПриготовить вкусный и полезный завтрак в этих кухонных помощниках проще простого. К примеру, яичница-глазунья в микроволновой печи. Берем 2 - 3 яйца на едока, аккуратно расколов, выливаем в посуду для СВЧ-печи. Солим, перчим, не размешиваем, но желток следует проколоть тонкой зубочисткой, чтобы не смывать его потом со стенок печки. Если хочется, кладем кусочек сливочного масла и ставим в микроволновку на 2 - 3 минуты. При желании посыпать тертым сыром и снова вернуть в печку на минуту.Можно приготовить быстрый омлет. Разбиваем в прозрачную посуду одно яйцо, добавляем полстакана молока, соль. Хорошо перемешиваем, ставим в микроволновку минуты на 2 - 3. Как закипит - выключаем. Омлет получится очень нежным. Если дать покипеть с полминуты, блюдо будет поплотнее. Можно готовить в стакане.По такому же принципу предлагаем приготовить запеченные кабачки и картофель. Овощи помыть, нарезать кружочками толщиной не более 0,5 см, посолить, поперчить и поставить в микроволновку на 7 - 8 минут. Чем больше овощей, тем дольше они готовятся. Готовое блюдо смазать сметаной, растительным или сливочным маслом.Хочется более серьезной еды на завтрак? Пожалуйста, вот вам рецепт гречневой каши с луком и морковью, приготовленной в мультиварке. Крупу промыть, пересыпать в чашу мультиварки. Лук и морковь почистить и нарезать маленькими кубиками, добавить к крупе. Налить туда же 2 - 3 ложки растительного масла и воды из расчета две чашки на чашку крупы. Посолить по вкусу. Закрыть крышку мультиварки и поставить таймер на режим «Крупа». Все, про кашу можно забыть и заниматься утренними делами. О готовности вкусной каши известит сигнал таймера. Можно готовить кашу без лука и моркови.Еще один вариант завтрака - геркулесовая каша. В чашу мультиварки засыпать стакан геркулесовых хлопьев, налить 1,5 стакана воды, столько же молока, добавить горсть вымытого изюма, чуть посолить и поставить готовиться в режиме «Молочная каша». Когда прозвенит сигнал таймера, добавить сливочное масло по вкусу, закрыть крышку и потомить кашу еще 2 - 3 минуты.ОбедСовет, основанный на собственном опыте. Если есть свободный час утром, то в мультиварке можно приготовить обед. К вашему приходу он будет готов и еще не успеет остыть. Вот пара рецептов, которые мы подобрали для студентов и тех, кто не любит подолгу возиться на кухне.Куриные голени или бедра промыть, натереть солью и любимыми специями, переложить в чашу мультиварки. Туда же добавить мелко нарезанную луковицу, 4 - 5 очищенных и нарезанных на крупные куски картофелин, натертую на крупной терке морковь. Влить стакан воды, при желании и возможности - стакан сметаны. Закрыть крышку, поставить таймер вначале на режим «Суп», довести до кипения и после переключить на режим «Тушение».Быстрый вариант обеда - суп из тушенки. В чашу мультиварки налить 1,5 литра кипятка, положить в него 3 очищенные и нарезанные на кусочки картофелины, 0,5 стакана промытого риса, одну измельченную луковицу и одну нарезанную морковь.Отправить туда же содержимое банки тушенки. Закрыть крышку и поставить таймер на режим «Каша», чтобы не было бурного кипения. Не забудьте посолить. Добавить зелень можно уже в готовый суп.УжинВечерний прием пищи, как говорят диетологи, должен быть легким. Предлагаем приготовить блюда из овощей и творога. Например, творожную запеканку. В глубокой посуде смешать пачку творога, по полстакана манной крупы, сахарного песка и сметаны, 2 - 3 яйца. Для пышности можно добавить немного соды или разрыхлителя. Тщательно перемешать и выложить в чашу мультиварки. Готовить в режиме «Выпечка». Готовую запеканку смазать сливочным маслом, подавать со сметаной или вареньем.Так же легко и просто готовится омлет с овощами. Можно взять замороженные овощные смеси или свежие брокколи, помидоры, цветную капусту, консервированный зеленый горошек. Словом, на ваш вкус и кошелек.4 яйца взбить со стаканом молока, посолить, поперчить, добавить 2 ст. ложки панировочных сухарей. В чашу мультиварки выложить 300 - 400 г овощей, залить яично-молочной смесью и готовить омлет в режиме «Выпекание».Напоследок небольшие советы. Мультиварки и микроволновки бывают разными, с разными режимами приготовления. Для начала придется контролировать процесс, чтобы блюда не подгорели или не остались непропеченными. Со временем придет опыт, можно будет даже готовить пироги и полноценные вторые блюда. Питайтесь правильно, вкусно и разнообразно, даже если вы студент.Приятного аппетита!