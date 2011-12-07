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Сегодня в Елабуге заработает новая автостанция

Открытие объекта уже было, но функционировать станция начнет лишь с 20 ноября.
Сегодня в Елабуге начнет работу новая автобусная станция, сообщает исполком города. В частности, она будет обслуживать междугородние рейсы «Елабуга – Н. Челны» и «Елабуга – Менделеевск». Также с автостанции будут отправляться 6 пригородных маршрутов. Режим работы станции: с 5:30 до отправки последнего рейса. Для удобства пассажиров у автостанции открыта остановка общественного транспорта. Отметим, что открытие здания станции в Елабуге произошло еще 29 сентября.
КВ
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