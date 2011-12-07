У незрячих появилась новая интернет-площадка для общения

В презентации портала http://specialview.org приняли участие представители Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, Татарской региональной организации ВОС, дирекции «Время кино», театров и музеев Казани.В фойе работала выставка тактильных моделей «Татарстан осязаемый» от партнеров программы «Особый взгляд» - музея современного искусства «Гараж» и Национального музея Республики Татарстан, Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. А еще для всех был показан фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» с живым тифлокомментированием. Как рассказала руководитель проекта «Особый взгляд» Ксения Дмитриева, на портале публикуются самые актуальные новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии, интервью с тифлопедагогами и психологами, интересные истории из жизни людей, имеющих проблемы со зрением. Также здесь представлен календарь культурных, образовательных и спортивных мероприятий, адаптированных для людей с особенностями зрения. В календаре отражены события, которые происходят не только в Москве, но и в других регионах России, в том числе в Татарстане. Одна из фишек портала - тифлоаудиокинотеатр. - Мы стараемся, чтобы сайт был не только полезен, но и максимально удобен для пользователей. Все материалы портала представлены как в текстовом, так и в аудиоформате, а все фотографии и иллюстрации сопровождаются тифлокомментариями. Я сам незрячий и понимаю, как для слепых сделать окружающий мир более доступным и понятным, - отметил эксперт в сфере невизуальной доступности Анатолий Попко. Всеобщий интерес вызвал мастер-класс по взаимодействию с собакой-проводником. Мы познакомились с замечательным лабрадором Дейком. Он выпускник учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», который расположен в подмосковном городе Балашиха. - Все наши собаки проходят серьезный отбор. Мы наблюдаем за щенками с самого их рождения, присматриваемся к ним. Поводырем может стать не каждая собака. Она должна быть умной, доброй, спокойной и общительной. Если собака слишком активная или пугливая или, наоборот, слишком доверчивая, то незрячему человеку с ней будет сложно. Поэтому в поводыри таких не берут, - рассказала представитель учебно-кинологического центра Наталья Громова.