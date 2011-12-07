Начальник управления здравоохранения Автограда Александр Николаев сообщил, что для помощи челнинским врачам привлекут студентов старших курсов медколледжа.

Как пишут «Челнинские известия», по сравнению с прошлым годом нагрузка на сотрудников «скорой» выросла на 10%. Сам Николаев добавил, что укомплектованность врачей выросла, но недостаточно.

Также глава горздрава рассказал об увеличении количества обращений, особенно по тем симптомам, которые ранее не озвучивались. А потому пока в поликлиниках города по возможности происходит разделение потоков, внедрена работа дополнительных фильтр-боксов и открыты дополнительные кабинеты неотложной помощи.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минздрав РТ сообщил о привлечении студентов медколледжа в Альметьевске, дабы разгрузить медработников в период пандемии коронавируса. По информации ведомства, они будут принимать и выдавать документы, а также отвечать на звонки, поступающие в городские медучреждения.