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Фазлеева: В Татарстане нужны волонтеры, которые будут работать с психологической усталостью

Волонтеры будут оказывать психологическую поддержку людям после пандемии.

В Татарстане нужны волонтеры, которые будут оказывать психологическую поддержку людям после пандемии, заявила в ходе семинара для ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими объединениями в районах РТ заместитель премьер-министра РТ и председатель Межведомственного совета по развитию добровольчества в республике Лейла Фазлеева.

«Сейчас наступает такой период, когда все устали от негативных эмоций, информации и страха», — уточнила спикер.

Она также отметила, что подобное явление станет уникальным и уже в ближайшее время начнет оказывать помощь нуждающимся.

По мнению Фазлеевой, пандемия особенно тяжело сказалась на психологическом состоянии людей пожилого поколения. 

КВ
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