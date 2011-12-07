Об отпуске с последующим увольнением

Как пояснила юрист Амина Пирякова, в первую очередь необходимо ознакомиться со ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) и письмами Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1 и от 30.04.2008 № 1025-6.

Главный плюс — вы в отпуске! Общий трудовой стаж продолжает свое течение. Однако лучше позаботиться о его подтверждении и взять справку в отделе кадров. Минус — в период такого отпуска могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Устроиться на новую работу получится, но лишь по совместительству. Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. По вашему желанию сведения о трудовой деятельности будут включены в трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ). Вместе с тем согласно ст. 288 ТК РФ трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной. О чем работодатель в письменной форме предупреждает совместителя не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.

Важно: предоставить отпуск с последующим увольнением — это ПРАВО работодателя, а не его обязанность. На это обращают внимание письма Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1 и от 30.04.2008 № 1025-6. Кроме того, Конституционный суд РФ указывает, что данный вид отпуска предоставляется работнику при наличии у работодателя такой возможности (определение от 05.02.2004 № 29-О).

Согласно правовой позиции Верховного суда РФ, изложенной в определении от 03.09.2010 № 64-В10-2, выплата работнику денежной компенсации за неиспользованные отпуска может быть заменена предоставлением неиспользованных отпусков с последующим увольнением по соглашению сторон. Работодатель вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска с последующим увольнением. При этом мотивировать свой отказ он не обязан (определение Верховного суда Республики Саха от 13.08.2012 № 33-2824/12). В этом случае самовольное использование отпуска может стать основанием для увольнения за прогул (апелляционное определение Верховного суда Республики Саха от 03.06.2015 по делу № 33-1849/15).

При уходе работника в отпуск с последующим увольнением днем увольнения считается последний день отпуска. Однако все расчеты с работником производятся до ухода работника в отпуск — в последний рабочий день. Так же следует поступить с трудовой книжкой и другими документами, которые работодатель обязан предоставить работнику. Их необходимо выдать работнику перед уходом в отпуск, т. е. в последний день работы.

Как быть с больничными? За время болезни — в период отпуска с последующим увольнением — работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Тем не менее в отличие от общих правил (статья 124 Трудового кодекса Российской Федерации) отпуск на число дней болезни не продлевается (письмо ФСС РФ от 28.01.2014 № 15-02-04.01.9363п).

Полезное напоминание. Если вы уже написали заявление на отпуск с последующим увольнением, то свое решение об увольнении можете изменить до первого дня отпуска (определение Краснодарского краевого суда от 28.02.2017 № 33-6769/2017).