При помощи нового оборудования Роспотребнадзор по РТ выявил антибиотики в 130 продуктах

Роспотребнадзор по РТ в рамках мониторинга на показатели качества и безопасности выявил антибиотики в 130 продуктах. Лабораторные исследования проводились с новым оборудованием экспертного класса.

По информации ведомства, в этом году в республику поставили 24 единицы лабораторного оборудования общей стоимостью 130 млн рублей. Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в Центр гигиены и эпидемиологии РТ доставили шесть высокотехнологичных средств измерений. Сейчас лаборатория уже приступила к исследованиям на незаявленные антибиотики, микотоксины и пестициды. В процессе них в продукции животного происхождения специалисты определили 130 соединений незаявленных антибиотиков.

Эксперты пояснили, что антибиотики в продуктах повышают у человека устойчивость к ним, а это является глобальной проблемой.